Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar mulher com golpes de punhal

Silvia Helena Rodrigues Oliveira, de 38 anos, morreu após o ex-marido descumprir ordem judicial de medida protetiva (foto: Redes Sociais/Divulgação) A Justiça condenou Oséias Rodrigues Rios, de 45 anos, a 30 anos de prisão pelo homicídio de sua ex-esposa, Silvia Helena Rodrigues Oliveira, 38. O crime ocorreu em outubro de 2020 em Águas Formosas, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas.





Apesar da existência de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, o denunciado descumpriu a ordem judicial e cometeu o crime. Eles tinham sido casados e tiveram dois filhos.





De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), durante a convivência do casal, o denunciado sempre agredia e ameaçava a vítima, tendo, certa vez, colocado uma faca no pescoço dela.

“Após a concessão das medidas protetivas de urgência, ele ameaçou a vítima de morte, dizendo que iria pagar por ter lhe exposto à sociedade".





No dia do crime, inconformado com a separação, o denunciado foi até a residência da vítima e passou a agredi-la. Na sequência, desferiu cinco golpes de punhal, que atingiram o pescoço e tórax de sua ex-companheira. Em seguida, fugiu do local, deixando o punhal para trás”, diz trecho de nota do MPMG.





Segundo informações da Polícia Civil (PCMG), Silvia Helena foi candidata a vereadora na cidade de Fronteiras dos Vales e morreu no dia em que tomaria posse como conselheira tutelar do município.