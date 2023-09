Mulher que denunciou larvas em hospital é acusada de injúria racial

432

Funcionária de hospital afirma que foi chamada de "preta horrorosa" por mulher que denunciou larvas em comida fornecida a pacientes (foto: Pedro Faria / EM / D.A Press) Uma confusão envolvendo a mulher que denunciou ter encontrado larvas dentro da comida servida na maternidade do Hospital Municipal de Contagem terminou na delegacia na tarde desta terça-feira (5/9). Uma funcionaria da unidade alega ter sido chamada de “preta horrorosa” pela mulher.

As duas mulheres foram encaminhadas para uma delegacia da Polícia Civil no bairro Cidade Industrial. A reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com elas.









“Ela estava agressiva e disse que jogaria a marmita na minha cara. Ela estava muito alterada”, completou.





A funcionária saiu do quarto da mulher e continuou ouvindo os xingamentos. Minutos depois, de acordo com a copeira, ocorreram as agressões com teor racista. “Fui conversar com a outra copeira e ela gritou que eu estava cochichando. Aí [vieram] as falas mais fortes dela: me chamou de 'negra', 'preta horrorosa', 'cara de capeta'. Eu fiquei muito nervosa, estava chorando”, explicou ela, muito emocionada.





Em conversa com a reportagem, a suposta autora confirmou a discussão, mas disse que as agressões foram das duas partes e que não houve insultos racistas.





Ela conta que, desde quando o vídeo com as imagens da comida viralizou, ela vem recebendo outro tratamento dentro do hospital. “De domingo pra cá o tratamento mudou. Vem mamadeira errada fora do horário, a comida não está vindo certa. Tudo que a gente fala não é atendido. Hoje fiquei nervosa por causa da situacao toda. Acabamos discutindo”, contou.

Após a confusão, a Guarda Civil da cidade foi até a unidade. A mãe chegou a gravar um vídeo onde mostra ela ofendendo e discutindo com os agentes de segurança.





Em nota, a Prefeitura de Contagem disse que a mulher foi conduzida para a delegacia por crime de ameaça, injúria racial e desacato contra a copeira no momento em que ela servia a comida. Os filhos dela estão sob cuidados da equipe médica do hospital.

Relembre o caso

Familiares que acompanham crianças internadas no Hospital de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram até as redes sociais para denunciar o estado da comida servida na unidade de saúde. Larvas foram encontradas nos marmitex que são distribuídos





Em um vídeo publicado nesse domingo (3), uma mulher aparece indignada com a situação. É possível ver as larvas no marmitex que é servido. “A comida das crianças vindo com larvas”, diz a mulher.





Em nota, a Prefeitura de Contagem disse que abriu um processo administrativo para apurar o caso junto ao prestador de serviços. Uma análise de amostras dos alimentos servidos na unidade de saúde também foi solicitada. “Caso seja constatada a veracidade da denúncia, todas as medidas cabíveis serão tomadas conforme as devidas responsabilidades”, diz o comunicado.