Acompanhantes encontram larvas em comida servida no Hospital de Contagem

Prefeitura disse que investiga o caso (foto: Reprodução) Familiares que acompanham crianças internadas no Hospital de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram até as redes sociais para denunciar o estado da comida servida na unidade de saúde. Larvas foram encontradas nos marmitex que são distribuídos.





Em um vídeo publicado nesse domingo (3), uma mulher aparece indignada com a situação. É possível ver as larvas no marmitex que é servido. “A comida das crianças vindo com larvas”, diz a mulher.