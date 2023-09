Professora é investigada por fala racista: 'O traço não ajuda'; ouça áudio

432

Crimes aconteceram na Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida em Muzambinho, no Sul de Minas Gerais (foto: Google Street View/Reprodução) Uma professora da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, em Muzambinho, no Sul de Minas Gerais, foi afastada nessa segunda-feira (4/9) das atividades pedagógicas após falas preconceituosas dentro da sala de aula. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).





Professores da rede particular de BH mantêm greve até segunda-feira (11/9) Em nota, a Polícia Civil disse que uma investigação está em curso após a ocorrência ser registrada na quarta-feira (30/8). “O inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento. Novas informações serão divulgadas em momento oportuno”, diz a instituição em nota.





A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Poços de Caldas, responsável pela coordenação da escola, também acompanha o caso, afirma a SEE/MG, destacando que enviou uma equipe de inspeção escolar até o local para oitivas com os envolvidos e elabora um relatório com a apuração preliminar. “A SRE de Poços de Caldas e a gestão da unidade escolar mantêm diálogo para definir os projetos mais adequados a serem trabalhados com os estudantes diante do ocorrido”, explica a pasta.