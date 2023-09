Contagem vai manter empresa que distribui comida para hospitais da cidade

A empresa Lacerda Alimentação, que fornece alimentos, principalmente marmitex para almoços e jantares, para unidades de saúde de Belo Horizonte e Região Metropolitana, vai continuar prestando serviços para o Hospital Municipal de Contagem mesmo após viralizar um vídeo onde uma mulher que acompanhava os filhos no hospital denuncia ter encontrado larvas no marmitex.

A informação foi repassada pela prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), em uma coletiva na tarde desta terça-feira (5/9).

Um dos representantes da empresa, Gabriel Lacerda, disse que a empresa está legalizada e que aguarda o fim das investigações. “Nossa equipe de qualidade trabalha junto da vigilância sanitária. Desde quando as informações chegaram estamos auxiliando. Temos toda a documentação necessária, alvará, CRM e outros”, disse.

Representantes da empresa Lacerda Alimentos (foto: Pedro Faria/ E.M./ D.A. Press)

Também durante a tarde de hoje, a prefeitura anunciou a construção de um refeitório em um prédio anexo ao Hospital. No local, serão distribuídas mais de 2 mil refeições diariamente, sendo 1 mil apenas para pessoas que trabalham ou que estão no Hospital Municipal. A expectativa é de que a obra seja finalizada nos próximos 4 meses. “Alugamos esse espaço e estamos construindo um refeitório para os servidores do complexo hospitalar e, também, uma cozinha, que vai fornecer alimentação para quem estiver no hospital”, disse a prefeita.