Hospital de Ponte Nova celebra 150 anos com campanha de doações

O hospital atende 53 municípios, somando uma população de 693.810 habitantes (foto: Reprodução/ Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores) A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores (IHNSD), em Ponte Nova, na Região da Zona da Mata mineira, completa 150 anos no dia 21 deste mês, na próxima quinta-feira. Em comemoração ao aniversário, a entidade reforça a campanha de doações que mantém regularmente, aceitando quantias em dinheiro, kits de higiene pessoal, alimentos e até roupas.





A demanda na IHNSD é alta: a entidade atende 53 municípios, somando uma população de 693.810 habitantes. Os pacientes vêm das microrregiões de saúde de Ponte Nova, Manhuaçu e Viçosa. O Centro de Nefrologia do hospital atende cerca de 200 pacientes por mês e realiza 2.500 sessões de hemodiálise por ano. Além disso, na Maternidade são feitos por volta de 250 partos por mês.





A Irmandade é um dos quatro hospitais mais antigos de Minas Gerais, e funciona na mesma sede desde que iniciou suas atividades. O prédio da instituição é tombado pela Prefeitura Municipal de Ponte Nova desde 2010, devido à sua importância histórica para a cidade.





Ano de festividades

As comemorações dos 150 anos da Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores vêm acontecendo desde janeiro de 2023. O ponto alto das festividades será no dia do aniversário da instituição, 21 de setembro, em um show cristão. A missa campal será realizada no estacionamento do Instituto de Oncologia do hospital, depois de uma procissão.

Além disso, desde o dia dois deste mês, uma imagem de Nossa Senhora das Dores, a padroeira da instituição, está em peregrinação pelas paróquias da cidade. No primeiro dia da jornada, a Santa saiu do hospital para a Paróquia de São Pedro. Nesse domingo (10/9), a imagem foi para a Paróquia da Santíssima Trindade, de onde sairá neste sábado, com destino à Paróquia de São Sebastião, onde acaba o translado.





Como doar





Quem quiser doar valores em dinheiro, pode contribuir com qualquer valor via pix por meio da chave (31) 98679-2734, ou por transferência bancária em nome da Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Também é possível doar por meio do troco solidário nas instituições parceiras e pela conta de luz, entrando em contato no numero de WhatsApp (31) 3819-2639.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa