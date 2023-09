Semana será de tempo seco com pancadas de chuva em BH e Minas

432

A chuva deve chegar somente sexta na capital mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

A semana em Belo Horizonte e Região Metropolitana será de céu claro a parcialmente nublado até quinta-feira (14/9), devido a uma massa de ar seco. As temperaturas devem variar na mínima de 14°C e máxima de 33°C.

Minas Gerais

Segundo Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve chegar somente na sexta-feira (15/9), quando há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora para a capital mineira.

Em Minas, o tempo estável durará apenas até terça-feira (12/9), quando a Região do Leste mineiro poderá receber chuva fraca. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com baixa umidade do ar.

Na quarta-feira (13/9) não há previsão de chuva, que só volta na quinta-feira (14/9), quando as Regiões do Sul, Triângulo, Zona da Mata e Oeste de Minas recebem chuva.

Na sexta-feira (15/9) todo o estado será contemplado, quando há previsão de chuva para todas Regiões de Minas Gerais. As temperaturas durante a semana deve variar na mínima de 9°C, na região Sul e máxima de 37°C, nas Regiões do Triângulo, Norte e Noroeste.

“Essa chuva é por causa dos ventos carregados de umidade que chegam do Oceano Atlântico para o continente”, afirma Claudemir.

