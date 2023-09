432

Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira (11/9), na rua Patagônia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um incêndio na Serra do Curral mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (11/9), no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os militares estão na rua Patagônia, na Praça Alasca e na Rua Correias. A mata na Serra do Curral faz a divisa entre os bairros Sion e Belvedere.

A rua não foi interditada para a atuação dos militares e o trânsito segue sem interrupções na região.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio e qual a extensão da área queimada.

Reportagem em atualização