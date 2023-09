432

Equipes da perícia foram acionadas para o condomínio, em Nova Lima (foto: Google Street View/Reprodução )

Uma casa no condomínio Capitão do Mato, localizado na BR-356, em Nova Lima, na Grande BH, foi furtada na noite deste domingo (10/9). Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o morador chegou em casa e percebeu que o imóvel estava aberto.





Ainda de acordo com a PM, teriam sido levadas joias, dinheiro e outros objetos do local. Porém, não é possível estimar o valor do prejuízo e a autoria do crime. Equipes da perícia foram acionadas para o local.