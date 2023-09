Suspeito de envolvimento em homicídio em BH é preso

432

Polícia Civil prendeu segundo suspeito de envolvimento em homicídio no bairro Pindorama, região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 22 anos, foi preso suspeito de participar de um homicídio que aconteceu em agosto deste ano no bairro Pindorama, região Noroeste de Belo Horizonte.

A Polícia Civil montou operação nessa segunda-feira (4/9) para prender o suspeito. Um segundo homem, executr do assassinato, já havia sido preso em flagrante anteriormente. Conforme apurado pela equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o crime teria sido motivado por ciúmes.

No dia 8 de agosto, a vítima convidou duas mulheres para usar drogas na casa dela. No dia seguinte, o suspeito preso nessa segunda foi até a casa da vítima para cobrar a devolução de um capacete e restituição de dívidas do tráfico.

Ao fazer a cobrança, o homem reconheceu uma das mulheres como sendo uma ex-namorada do colega, o segundo investigado do caso, que é um conhecido traficante na região.

Na parte da noite, o suspeito de envolvimento com o tráfico invade a casa da vítima, onde a mulher ainda estava, e a puxa pelo cabelo, na tentativa de arrastá-la para fora do imóvel. A vítima então tenta intervir, mas foi esfaqueada até a morte.

Conforme explica o delegado Lucas Daniel Alves Nunes, responsável pela investigação, apesar do suspeito de 22 anos não participar como executor do homicídio, ele teve papel para sua concretização e, por isso, também foi indiciado.

“Além de incutir a ideia do exício ao informar que a mulher estaria com a vítima, estimulando a concepção criminosa de um conhecido traficante local, auxiliou na execução e na fuga, sendo crucial para consumação do delito”, esclarece.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.