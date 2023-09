Acidente com caminhão interdita BR-381

432

Um acidente com um caminhão fechou a pista da rodovia Fernão Dias, a BR-381, na manhã desta quarta-feira (6/9).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu na altura do km 721, em Carmo da Cachoeira , no Sul de Minas.

Um caminhão tombou e espalhou a carga de chapas de madeira na pista. De acordo com o motorista, ele perdeu o controle da direção ao entrar em uma curva.

Duas pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Uma precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lavras com ferimentos leves. A outra dispensou atendimento.

Carga de chapas de madeira ficou espalhada na pista sentido Belo Horizonte (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O trânsito no sentido Belo Horizonte ficou cerca de três horas fechado para a atuação das equipes. Por volta das 9 horas, a pista foi liberas. Há uma fila de 11 km no local.

No sentido São Paulo, a faixa da esquerda está fechada e o trânsito flui sem fila pela faixa da direita.