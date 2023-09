Candidatos de Minas Gerais teriam sido excluídos de seleção da IBM

432

Candidatos de Minas Gerais teriam sido excluídos pela IBM (foto: MONTAGEM/EM)

Cláusula de seleção proíbe a entrada de mineiros (foto: Reprodução)

Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa informou que "a IBM Brasil opera e contrata em diferentes localidades do Brasil, incluindo Minas Gerais. Nós permanecemos comprometidos com nossas operações em Minas Gerais e continuamos recrutando nesse estado".

A gigante multinacional do mercado tecnológico IBM está sendo criticada pelas redes sociais por ter anunciado vaga de programador para o Brasil, sendo que um dos requisitos é que o candidato não seja de Minas gerais, sequer para trabalhos remotos. A empresa afirma que contrata mineiros.A denúncia veio principalmente após postagens do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação (TI) de São Paulo (Sindpdsp), que expuseram prints do anúncio e do formulário que a empresa teria aberto para candidatos.Em um dos prints consta que a regra número 1 seria que candidatos mineiros estariam vedados à contratação, seja a pessoa de qualquer município e mesmo para trabalhos remotos. "Isso porque, para esta vaga e por questões institucionais, a IBM não contratará pessoas que residam em MG", diz a mensagem no print.Em outros prints, dos formulários de contratação, o candidato teria ainda de confirmar não ser mineiro para seguir com sua intenção de figurar nos quadros da empresa.Em uma série de posts (tread), o Sindpdsp afirma que a empresa se declara de comércio e não de TI para questões trabalhistas, e como em Minas Gerais ela é considerada judicialmente um firma de TI, evitaria assim candidatos do estado.