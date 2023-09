Chuva, temperaturas amenas e céu nublado; confira previsão para o feriado

432

BH e Região Metropolitana têm previsão de chuva e temperatura mínima de 15ºC (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O feriado da Proclamação da Independência, nesta quinta-feira (7/9), será de céu parcialmente nublado a nublado em boa parte de Minas Gerais. Por isso, a recomendação é a de que quem for sair de casa esteja preparado para se proteger da chuva. Apesar disso, a temperatura continua alta, podendo chegar a 36ºC na Região no Triângulo Mineiro. A mínima deverá ser de 10ºC.

A estabilidade do tempo vai predominar em todo território mineiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o efeito dos ventos marítimos deixa o céu com muitas nuvens em toda a faixa leste do estado e chuva leve e ocasional pode ocorrer.









Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, o céu ficará parcialmente nublado. A chuva deve ser fraca e ocasional. A previsão é que os termômetros fiquem entre 15ºC e 28ºC.





O vai e volta de chuvas, calor, frio e até baixa umidade já era esperado. Isso porque há diversos sistemas meteorológicos atuando em todo o território nacional. Apesar disso, a preocupação com as variações diminui com o fim do ciclone extratropical, que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias.





Claudemir Azevedo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que o fenômeno já está no Oceano Atlântico Sul, afastado do continente. Nos próximos dias, há alerta de declínio de temperatura e chuvas intensas, e ambos os fatores atingem regiões de Minas.

Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado em Minas Gerais:

Minas Gerais

Quinta-feira (7/9): Céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca e isolada no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável, com máxima de 36ºC e mínima de 10ºC.





Céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca e isolada no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Céu parcialmente nublado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável, com máxima de 36ºC e mínima de 10ºC. Sexta-feira (8/9): Céu nublado a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 37ºC e mínima 9°C.





Céu nublado a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 37ºC e mínima 9°C. Sábado (9/9): Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 38ºC e mínima de 8°C.





Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 38ºC e mínima de 8°C. Domingo (10/9): Céu parcialmente nublado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 38ºC e mínima de 7°C.





Quinta-feira (7/9): Céu parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 28ºC e mínima de 15ºC.

Sexta-feira (8/9): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 28ºC e mínima de 13°C.

Sábado (9/9): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 28ºC e mínima de 14°C.

Domingo (10/9): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura estável com máxima de 29ºC e mínima de 14°C.