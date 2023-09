Lagoa Santa fica no escuro por causa de temporal que atingiu a cidade

Ao menos quatro bairros de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica no início da noite desta quinta-feira (31/8). À reportagem do, moradores afirmaram que o apagão atingiu os bairros Várzea, Centro, Joá, Morro do Cruzeiro e Mirante do Fidalgo.