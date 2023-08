Jovem casal entra em escola, finge ser aluno e apresenta nomes falsos

432

A PM de Uberaba (PMMG) foi acionada pela direção da escola após a mesma perceber a estranha atitude do casal (foto: PMMG/Divulgação)

Na manhã dessa quarta-feira (30/8) em uma escola de Uberaba, no Triângulo Mineiro, um casal de 20 anos, que não estuda no local, tentou assistir uma aula de forma irregular no 2º ano do Ensino Médio.



No entanto, segundo informações de registro policial, a professora constatou que os nomes deles não estavam na lista.



Desta forma, eles, que deram nomes falsos, foram até a direção da escola, que acionou a Polícia Militar.



A dupla disse aos policiais que tinha interesse em assistir aleatoriamente a uma aula, pois pretendiam estudar no local.



Também consta no registro policial que, durante revistas nas bolsas dos jovens, não foi localizado algo suspeito.



A diretora da escola disse para os militares que pretende continuar buscando mais informações sobre os motivos que levaram o casal a entrar na escola, já que a dupla possui amizades com alguns estudantes da instituição.



Além disso, o caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar de Uberaba, que tomaria as providências cabíveis.