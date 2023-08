Uberaba: companhia derruba liminar e volta a trocar hidrômetros

Após entrar com ação contra decisão de juíza que suspendeu a troca de hidrômetros em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) obteve sucesso. Isto porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou nessa quarta-feira (30/8) que a autarquia conseguiu derrubar a liminar.

A Codau Uberaba realiza a substituição de 72 mil hidrômetros com vida útil vencida desde o final do ano passado

O desembargador do TJMG, Alberto Diniz Júnior, declarou que concedeu a suspensão da liminar porque a decisão de primeira instância foi temerária, pois a troca de cerca 72 mil hidrômetros já havia se iniciado desde o final do ano passado na cidade. “O desfecho do caso exige maior instrução processual e a oportunidade para que sejam apresentadas alegações de ambas as partes para a formação do contraditório”, considerou.