Polícia procura suspeito de jogar bananas em Centro de Capoeira de Uberaba

A polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura o responsável ou responsáveis por jogar algumas bananas dentro do Centro de Capoeira Águia Branca. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (11/8).

No momento do suposto caso de injúria racial, segundo informações do registro da Polícia Militar (PM), uma adolescente foi atingida no braço por uma das frutas.