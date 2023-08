Apagão interrompe funcionamento do metrô de BH

432

Metrô de Belo Horizonte ficou cerca de 30 minutos sem funcionar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA) O apagão nacional ocorrido na manhã desta terça-feira (15) interrompeu o funcionamento do metrô de Belo Horizonte.





Segundo a MetrôBH, que administra as linhas de transporte na capital mineira, os trens não circularam por 30 minutos, entre 8h30 e 9h.





O apagão atingiu, pelo menos, 20 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais. A queda de energia aconteceu por volta das 08h e durou poucos minutos. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência na rede de operação do sistema nacional interrompeu a distribuição de energia. "uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos”, diz a nota.