Apagão atinge Minas e vários outros estados e assusta brasileiros

Ao menos quinze estados foram afetados (foto: Credito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um apagão atingiu pelo menos 20 estados estados brasileiros na manhã desta terça-feira (15). Nas redes sociais, internautas do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, entre outros, relataram a falta de luz momentaneamente.





A queda de energia aconteceu por volta das 08h e durou poucos minutos. Ainda não se sabe o que causou o apagão.

Eita, o Brasil sofre nesse momento um #apagao e o caso é muito sério! %u2014 Erisdan Maciel (@erisdannmaciel) August 15, 2023

Tá tudo bem ai? Sem energia?

Qual sua cidade e estado? #apagao #apagao2023 %u2014 Paulo Cesar Junior %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@maistavares) August 15, 2023





Em nota, a ONS disse que "uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados. A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos."