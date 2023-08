Homem em situação de rua internado no HPS abusa de menor dentro do hospital

432

Estupro ocorreu durante a madrugada, na escadaria de acesso ao 9º andar (foto: EM/D. A. Press)

Um homem de 34 anos, morador de rua, que está internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII, para tratamento, é acusado de estuprar uma outra paciente, de 17 anos, dentro da unidade hospitalar. Ela também está em tratamento. O fato ocorreu no final da noite de segunda-feira (14/8).



Segundo a vítima, eles estavam internados na mesma enfermaria, no 7º andar do HPS. Os dois vinham conversando e, segundo a adolescente, ele parecia ser uma boa pessoa, sempre com conversas agradáveis.

Na noite de segunda-feira, subiram ao 9º andar para fumar. Estavam assentados na escada, quando o homem beijou a menor, na boca. Ela se assustou. Em seguida, o morador de rua começou a apalpar suas partes íntimas.

Ela disse que negou manter relações com o homem, que a agarrou e passou a ameaçá-la. Tentou penetrá-la, mas ela conseguiu desvencilhar e o homem, entrão, usando de força, a obrigou a fazer sexo oral.

Terminado, o homem obrigou a adolescente a assentar ao seu lado, para fingir que nada havia acontecido. Foi quando ela teve a ideia de iludir o homem, sugerindo que ele buscasse uma camisinha, para manterem relação.

O morador de rua aceitou a proposta e desceu as escadas para ir à enfermaria. Ela aproveitou esse instante para fugir, indo à enfermaria, onde contou a outro interno, o que havia acontecido e este acionou a enfermagem do hospital, que chamou a polícia.

A vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens, para exames, retornando depois para o HPS. O agressor permanece internado no HPS, mas foi isolado e está sob escolta policial. A mãe da adolescente a acompanhou em todos os procedimentos.