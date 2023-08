Idoso oferece R$ 5 para adolescente autista não contar estupro e 'namoro'

Prisão do idoso ocorreu na zona rural de Bocaiúva, no Norte de Minas (foto: Prefeitura de Bocaiúva)

Um idoso, de 63 anos, foi preso pela Polícia Militar, na zona rural de Bocaiúva, no Norte de Minas, por se relacionar com uma adolescente, de 16 anos, diagnosticada com autismo.