Adolescente busca ajuda em igreja para denunciar estupro

Uma adolescente, de 17 anos, buscou ajuda em uma igreja evangélica, no Bairro Morrinhos, em Montes Claros, para denunciar dois casos de estupro em que foi vítima. Ela acusa o ex-namorado, de 22 anos, de cometer o crime.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi até a igreja nesta segunda-feira (7/8) e contou ao pastor sobre os estupros sofridos. A PM foi acionada e foi até o local. Lá, ela acusou o ex-namorado e disse que eles se conhecem desde que ela tinha 13 anos.



Adolescente é apreendido em operação contra o abuso sexual infantil Ela contou que eles namoraram, mas que terminou o relacionamento recentemente. Contudo, o homem não aceitou o término e passou a perseguir a vítima. Ela disse que o rapaz sempre a provocava e a xingava quando a via.

No relato aos policiais, a vítima disse que na última semana, o ex-namorado a encurralou e a obrigou a fazer sexo com ele. Ela também disse que no domingo (6/8), foi até a casa de um amigo e quando chegou lá, viu que o ex-namorado estava na residência. E que lá ele, novamente, a estuprou.

A vítima foi levada até o Hospital Universitário e, após exames, ficou comprovado que houve uma relação sexual. Diante do relato, os policiais militares fizeram buscas e encontraram o suspeito.

O ex-namorado negou conhecer a vítima e negou ter cometido qualquer crime. No entanto, diante do relato da vítima e do exame médico, ele foi preso e levado para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.