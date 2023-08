Corpo de adolescente de 16 anos desaparecido é encontrado em Ibirité

432

Corpo de adolescente de 16 anos foi encaminhado para o IML com seis perfurações de arma de fogo na cabeça e no pescoço (foto: Reprodução)

Foi encontrado morto nessa segunda-feira (7/8) o adolescente, de 16 anos, que estava desaparecido desde o final de julho. O corpo foi encontrado em uma avenida de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a mãe do adolescente, o filho estava desaparecido desde o final de julho. Ela chegou a fazer um boletim de ocorrência por conta do sumiço. A avó da vítima informou que parou de ter notícias do neto há oito dias, quando ele parou de dormir em casa.

No dia 21 de julho, o adolescente foi apreendido com 64 buchas de maconha, 124 pinos de cocaína e um rádio comunicador próximo ao local onde o corpo foi encontrado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou seis perfurações de arma de fogo na cabeça e no pescoço do adolescente. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.