Suspeito de importunar sexualmente adolescente é detido na Rodoviária de BH

Jovem estava em um guichê da rodoviária quando o homem teria se aproximado e roçado seu corpo contra o dela (foto: GCMBH / Divulgação)

Um homem de 54 anos foi detido no início da noite desta segunda-feira (7/8) em frente a Rodoviária de Belo Horizonte, no Centro, suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos. No momento da prisão, o suspeito estava sendo perseguido por um grupo de pessoas que presenciaram a situação, que aconteceu dentro do terminal rodoviário.