Vídeo mostra momento em que jovem é surpreendido e morto em Neves

Suspeito se aproximou do veículo em que estava Gabriel e realizou os disparos (foto: Reprodução) Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o jovem Gabriel Angelo Araújo, de 26 anos, foi executado a tiros por um homem, de 37 anos, no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, nesse domingo (6/8). Momentos antes, o carro em que a vítima estava atropelou um cachorro no mesmo bairro, deixando o suspeito do crime furioso.

Gabriel estava em uma festa e chegava em casa com um amigo e familiares. No trajeto, o motorista do carro em que ele estava atropelou um cachorro. Ele não era o condutor do veículo.





Apesar de não ser o dono do animal, o suspeito ficou furioso e seguiu o veículo em que estava Gabriel. Ao chegar no local, o homem chegou gritando "Você que atropelou o cachorro ali em baixo, né?" e realizou os disparos. Quatro dos tiros atingiram Gabriel. As outras pessoas que estavam próximas não se feriram.





O suspeito dirigia uma moto branca, que foi encontrada e apreendida pela Polícia Civil horas após o crime.

O caso





De acordo com o boletim de ocorrência , o caso ocorreu no bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves, e o jovem estava dentro de Volkswagen Fox, junto de sua tia e seu primo, que dirigia o carro. Na altura da rua José Cassimiro Nogueira, o condutor do veículo afirmou que teria atropelado um cachorro que entrou repentinamente pela rua.

Quando os três voltaram para casa, um motociclista chegou e se aproximou da residência, perguntando quem teria atropelado o animal. Antes mesmo de receber uma resposta, o suspeito disparou. À polícia, a tia da vítima relatou que estava tomando banho quando ouviu os disparos e os gritos de socorro do sobrinho.





O jovem foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu durante a cirurgia. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 10 cápsulas no local do crime. A janela da sala e a fachada da casa ficaram danificadas.





Depois de atirar, o suspeito fugiu em direção ao centro de Ribeirão das Neves e, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar localizou câmeras de segurança na região que flagraram a ação do suspeito.





Em nota, a Polícia Civil informou que encontrou a moto utilizada pelo suspeito no momento do crime e que segue investigando o caso.





O enterro de Gabriel está marcado para às 08h dessa terça-feira (8), na Capela Metropax, no bairro Status, em Ribeirão das Neves. O sepultamento será às 11h30, no Cemitério Porto Seguro.