Usuários do metrô BH aprovam bilhetagem eletrônica

A bilhetagem eletrônica do metrô de Belo Horizonte começou a funcionar nesta sexta-feira (15/9). O novo sistema quer facilitar a vida dos passageiros, que agora podem fazer o pagamento por aproximação, diretamente no aparelho, via PIX, cartões de crédito ou débito, e ainda por carteiras digitais de smartwatches, celulares ou tablets.

A reportagem dofoi até a Estação Central do Metrô, no Hipercentro da capital, para saber a opinião dos usuários sobre a nova bilhetagem eletrônica. Muitos foram pegos de surpresa e não sabiam o que fazer, caso do carreteiro Eliomar de Sousa. “Eu acho que o metrô deveria divulgar mais, porque a gente não vê divulgação nenhuma, até mesmo dentro dos trens. Fui pego de surpresa”, afirma.

Mesmo tendo dificuldade para pagar a passagem, Eliomar curtiu o novo sistema. “Achei bacana, ele aceita cartão de crédito ou débito direto na catraca. É uma tecnologia muito boa, gostei, é tudo mais rápido”, diz.

Opinião parecida com a da pedagoga, Conceição Sudário. “Achei bom o sistema, as coisas tendem a melhorar, achei um ponto positivo, coisa boa”, afirma.

Entretanto, nem todos gostaram da bilhetagem eletrônica, é o caso do funcionário público, Ramon Fernandes, que não sentiu diferença, por utilizar o novo ticket, que na sua opinião, se parece com o anterior. “O bilhete antigo você colocava na catraca ali e passava do mesmo jeito. Única diferença que hoje foi aproximando no QRCode”, conta.

Importância do novo sistema

Frank Coelho Durço Ferreira, gerente de Operação do Metrô BH destaca a importância do novo sistema. “É mais uma alternativa para que nossos usuários possam sair das filas”, fala.

Se preferir, o usuário poderá utilizar o novo aplicativo: ‘Bipay’ Por ele, é possível fazer recargas por pix ou crédito. O App gera um QR Code que poderá ser lido nos novos validadores, em todas as estações. Pelo aplicativo, o usuário também poderá verificar a localização dos trens e a previsão de chegada das composições nas estações.



Os antigos bilhetes poderão ser utilizados até 15 de novembro.