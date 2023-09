Metrô BH: bilhetagem digital será lançada este mês, veja vídeo

432

O Metrô de Belo Horizonte terá, a partir do dia 15 de setembro, a bilhetagem digital, um novo sistema que vai facilitar a compra de passagens.

Os validadores de passagem estão de cara nova e aceitam pagamento por aproximação, diretamente no aparelho. Basta aproximar os cartões de crédito ou débito, ou ainda por carteiras digitais de smartwatches, celulares ou tablets.

Serão aceitos as bandeiras de cartões Visa, Mastercard e Elo. A administração do metrô lembra que todas as estações contarão com uma equipe de atendentes que irão auxiliar os usuários a utilizar os novos sistemas.

Novos equipamentos vão começar a funcionar a partir do dia 15 de setembro (foto: Metrô BH/Divulgação)

Pelo aplicativo

No aplicativo Bipay os usuários poderão comprar as passagens por pix ou crédito. O App gera um QR Code que poderá ser lido nos novos validadores, em todas as estações.

É importante lembrar que os antigos bilhetes serão utilizados até 15 de novembro de 2023.

Novo sistema facilitará a compra de passagens (foto: Metrô BH/Divulgação)

Poderá ver se aproximando

No aplicativo, Bipay, o usuário também poderá verificar a localização dos trens e a previsão de chegada das composições nas estações.

Wi-fi nas estações

Segundo a concessionária do metrô, já está disponível aos usuários Wi-fi nos trens e estações do sistema.

“Os equipamentos instalados utilizam a última geração de tecnologia em wi-fi, com capacidade para atender uma alta demanda de usuários, simultaneamente”, afirmam.