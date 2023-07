Incêndio atinge lote próximo à estação do metrô do Bairro Gameleira

Câmera da BHTrans mostra fumaça decorrente de incêndio próximo à estação de metrô (foto: BHTrans/Reprodução)

Um incêndio próximo à estação do metrô no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, mobiliza o Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (18/7). As chamas estão na Rua Craveiro Lopes, ao lado da passarela de acesso da estação.