Por ciúmes, homem mata namorado da mãe

432

O filho assassino prestou depoimento na Delegacia de Janaúba e assumiu o crime (foto: PCMG)

A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (7/9), um homem, de 28 anos, que matou o namorado da mãe, Clemente de Souza, de 58 anos. O crime aconteceu em Janaúba, no Norte do estado. A vítima foi morta a facadas, também na quinta-feira, pelas costas, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM.

Segundo os militares, o autor não aceitava o relacionamento da mãe, que começou há dois anos. Desde então, ele entrava em atrito com a mãe, exigindo que ela terminasse o caso amoroso.



A mãe tinha ido à casa da filha, e Clemente foi buscá-la, de carro. Quando estava na porta, foi surpreendido pelo surgimento do autor, que lhe desferiu nove golpes, no pescoço, no rosto, no tórax e nas axilas.

Depois de praticar o crime, o autor voltou para casa e contou à mulher o que tinha feito, ela, então, o convenceu a se entregar para a polícia. Com a chegada da polícia, ele confessou o crime. Foi levado para a Delegacia de Plantão de Janaúba.