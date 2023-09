Condenado por assassinato é capturado pela PM em Ibirité

432

Prisão foi possível a partir do trabalho da Inteligência da PM (foto: PMMG)

Um homem, identificado por “Carlinhos”, de 24 anos, condenado pelo assassinato de Alexandre Roela, conhecido por “Xandão”, em Ibirité, região Metropolitana de Belo Horizonte, e que estava foragido, foi capturado pela Polícia Militar, na noite de quinta-feira (7/9), a partir de informações obtidas pelo Serviço de Inteligência da PM.

“Carlinhos” é apontado como executor do tráfico de drogas na região de Ibirité. Ele é suspeito de ter participado de outras execuções. Foi reconhecido por duas vítimas de tentativas de homicídios, que seriam Silas Ferreira Alves, o “Passarinho” , e Gleison Ferreira Alves, o “Nêgo”, que o delataram.

Segundo informações da Polícia Militar, “Carlinho” estava morando com a namorada, que é sobrinha de dois chefes do tráfico de drogas de Ibirité, conhecido por Vitor e Evandro.

A prisão ocorreu no prédio da Rua Quaresmeira, 57, Bairro Jardim Montanhês, em Ibirité. Os policiais foram até o local e bateram à porta, mas foram recebidos com uma ameaça.

Segundo os militares, “Carlinhos” gritou: “Sai desgraça, senão, te encho de tiro”. Logo em seguida, os policiais escutaram o barulho de uma arma sendo engatilhada.

Nesse instante, os militares arrombaram a porta do apartamento e encontraram “Carlinhos”, com a namorada, no quarto. No local, após uma revista, foram encontradas uma pistola Taurus 9 milímetros, dois carregadores, 18 cartuchos da mesma arma e certa quantidade de maconha. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Ibirité e será encaminhado ao sistema penal.