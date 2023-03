Quatro fugitivos da justiça foram presos nas últimas horas em MG

Preso por estupro de vulnerável chega à Delegacia de Muzambinho (foto: PMRv)

Quatro foragidos da justiça foram presos nas últimas 12 horas em Minas Gerais. Ao parar um Astra para vistoria, no quilômetro 80 da rodovia MG-270, próximo a Carmópolis de Minas, no centro-oeste do estado, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), prendeu D.R.F., que tinha um mandado em aberto por crime contra a Lei Maria da Penha.



O homem, que dirigia o veículo, tem uma condenação por agredir uma mulher. Ele foi levado para a Delegacia de Carmópolis e deverá ser levado para o sistema prisional.

No quilômetro 91 da MG-446, próximo a Guaxupé, no sul de Minas, a PMRv prendeu M.R.S., de 36 anos, que tinha em aberto um mandado de prisão por estupro de vulnerável. O homem está condenado a nove anos e quatro meses de prisão, em regime fechado. Ele foi levado para a Delegacia de Muzambinho.

No norte do estado, na LMG-646, na altura do município de Monte Formoso, patrulheiros interceptaram uma motocicleta Honda/CG, pilotada por F.P.S., de 30 anos, que tinha um mandado de prisão deferido pela 2ª Vara Cível da Comarca de Araçuaí, por falta de pagamento de pensão alimentícia. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Almenara.

Documentos falsos

Em Jaboticatubas, a Polícia Militar identificou e prendeu um homem, de 31 anos, por portar documento falso e por ter um mandado de prisão em aberto. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), os policiais chegaram ao suspeito a partir de uma denúncia anônima.

O homem estava nas imediações da comunidade do Curralinho, zona rural de Jaboticatubas. Foi montada uma operação que resultou na prisão de L.T.F.F., de 31 anos.

O documento apresentado aos policiais, uma carteira de identidade, tinha a foto do homem, mas com outro nome. Os policiais insistiram em que o suspeito apresentasse outro documento, o que possibilitou a constatação da falsidade e também a confirmação de que o homem tinha mandado de prisão em aberto.

Contra o suspeito, que era foragido da Justiça, constava um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Jaboticatubas.