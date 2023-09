Motorista de ônibus que se acidentou com torcedores do Corinthians tem alta

432

Acidente aconteceu no último dia 20 de agosto (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O motorista de 39 anos, condutor do ônibus com torcedores do Corinthians que se acidentou no dia 20 de agosto, na BR-381, próximo a Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve alta do hospital nesta quinta-feira (7/9). Sete pessoas morreram naquela ocasião.









Nos últimos dias, o motorista apresentava quadro clínico estável, seguia respondendo bem a todos os cuidados médicos e, após o resultado de exames, recebeu autorização médica para deixar a unidade.





Relembre o acidente





Um ônibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h de domingo (20/8) na BR-381, altura do KM 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando sete pessoas e deixando 36 feridas.





O transporte particular retornava para São Paulo com os torcedores do Corinthians, depois de acompanharem à partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.

O local é uma forte descida, com curvas fechadas. O segmento é conhecido como Alto da Conquista e é um dos trechos mais perigosos da Rodovia Fernão Dias, por se tratar de um local sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.





Nesse mesmo trecho, três quilômetros adiante, se encontra o local que foi considerado o mais mortal da Fernão Dias e o segundo pior de Minas Gerais, entre 2020 e 2022.













De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o certificado foi emitido pela última vez em outubro de 2018 e tinha validade até 2020.