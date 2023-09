Homens roubam carro na Pampulha e atropelam criança

432

Local onde a criança foi atropelada na manhã desta quinta-feira (foto: Google maps)

Um alerta emitido pela Polícia Militar foi determinante para a prisão de dois homens, que estavam num Fiat Argo, de cor cinza, roubado na região da Pampulha, de madrugada (7/9). A dupla atropelou, deixando em estado grave, uma criança, que, segundo as primeiras informações, teria menos de 10 anos, na altura do número 825, da Rua Expedicionário Mário Alves de Oliveira, no Bairro São Luiz, Pampulha.





A criança foi socorrida por populares que passavam pelo local, sendo levada para o Hospital Odilon Behrens, onde está em observação. O hospital ainda não deu informações sobre o estado de saúde dela.





Logo depois do atropelamento, os homens fugiram. O veículo, pertencente a uma locadora de veículos, foi localizado no fim da manhã deste sábado, em São Joaquim de Bicas.

A partir da localização do veículo, foi montada uma operação, em São Joaquim de Bicas e em Igarapé, que resultou na prisão dos dois suspeitos.



Segundo informações da Polícia Militar, ao avistarem os policiais militares, os suspeitos começaram a correr, para tentar escapar, no entanto, foram perseguidos e alcançados.