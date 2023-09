Criança de 6 anos evita que mãe seja morta pelo ex-namorado em MG

432

Supeito foi preso pela Polícia Militar nessa terça-feira (5/9) (foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG) Uma criança de 6 anos conseguiu evitar que a mãe, de 23, fosse morta pelo ex-namorado, de 18, em Cataguases, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Conforme registro da Polícia Militar, o rapaz invadiu a casa da mulher nessa terça-feira (5/9), quando uma série de agressões físicas começaram. Ele também teria apontado uma arma de fogo em direção à vítima.

A vítima também foi atacada com socos e chutes. Por fim, o rapaz sacou uma arma de fogo, mas a filha mais velha de 6 anos, em desespero, começou a gritar por socorro.

O homem conseguiu escapar e ainda levou R$ 52 que estavam em cima da geladeira. A PM, no entanto, fez buscas na região e conseguiu prender o agressor em uma praça, após a vítima dar pistas à polícia do paradeiro dele, já que ela, ao ir até a varanda da casa, conseguiu ver em qual direção o ex havia fugido. Ele chegou a dizer que só não atirou na mulher por causa da criança.

A vítima contou às autoridades que teve um relacionamento com o suspeito que durou dois anos. A relação, segundo ela, foi marcada por agressões constantes e ameaças de morte. Na última vez, nessa terça, ela teve lesões no olho, no couro cabeludo e na mão, sendo levada até o hospital para atendimento.