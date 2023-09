Suspeitos se passam por agentes da PBH para aplicar golpe em comerciantes

Nesta quarta-feira (6/9), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que os suspeitos entram em contato com os proprietários dos estabelecimentos e agendamento de visitas. Durante a ligação, os falsos agentes afirmam que os empresários podem pagar determinada quantia em dinheiro para que as vistorias não sejam realizadas.

Para não cair no golpe, a orientação é que, no momento da vistoria, seja solicitado aos profissionais a devida identificação, como a apresentação do crachá. Cabe reforçar que a fiscalização não ocorre com agendamento prévio, e os fiscais já são conhecidos pelos estabelecimentos.