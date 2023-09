Homem é preso por matar dono de hotel dentro do quarto no Sul de Minas

432

Hotel fica no centro de São Sebastião do Paraíso (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem, que não foi identificado, foi preso na tarde desta quarta-feira (6/9) suspeito de ter assassinado um empresário do ramo hoteleiro da cidade de São Sebastião do Paraíso, na região Sul de Minas Gerais. A vítima foi identificada como José Luiz Carnevale, de 60 anos.





Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro do próprio hotel, no quarto onde a vítima dormia. O suspeito fugiu pulando a janela do cômodo, mas as câmeras de segurança do local registraram toda a movimentação.





Ele foi preso horas depois pela Polícia Militar. No momento da prisão, o suspeito estava utilizando as mesmas roupas que usava após fugir do hotel. Na mochila em que carregava, estavam roupas com marcas de sangue, provavelmente utilizadas no momento do assassinado. O tênis também tinha manchas de sangue.





Segundo o delegado Rafael Gomes, que investiga o caso, a vítima confessou o crime. “Ele confessou o crime e disse que a motivação foi porque a vítima tentou manter relações sexuais com ele à força, enquanto ambos utilizavam drogas juntos”, explicou.





A Polícia Civil pediu para que a prisão do suspeito seja convertida de flagrante para preventiva.