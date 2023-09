Vídeo: Passageira denuncia infestação de baratas em ônibus de BH

Um ônibus da linha 1502, que faz o trajeto entre os bairros Guarani, na região Norte de Belo Horizonte e o Vista Alegre, na região Leste da capital mineira, foi flagrado em um vídeo de um passageiro que mostra uma infestação dentro do veículo. O fato ocorreu na tarde dessa terça-feira (5/9).

O incidente foi registrado pela manicure Poliana Verona, de 37 anos, que utiliza essa linha com frequência. Ela relatou que, até então, não tinha visto nada parecido.

"Ontem, eu estava sentada na última poltrona e eu vi uma [barata] subindo. Aí, eu tentei matar. Quando eu olhei pra baixo, tinha mais. Devia ter umas 15", contou.Poliana afirma que os insetos estavam na lateral do ônibus, em um dos vãos do veículo. De acordo com ela, o veículo estava lotado por volta das 17h, horário em que o vídeo foi gravado.