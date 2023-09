Caminhoneiro é preso pelo transporte ilegal de 150 mil maços de cigarro

432

Carga estava escondida no baú do caminhão (foto: PRF/Divulgação) Um homem, que não foi identificado, foi preso na tarde dessa terça-feira (5/9) após ser flagrado transportando mais de 150 mil maços de cigarro contrabandeados em Betim, na Grande BH.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava pela BR-262 em alta velocidade. Ele foi interceptado pelos agentes, que deram sinal de parada. O motorista se recusou a parar o caminhão, dando início a uma perseguição.



Ele dirigiu por cerca de 16 quilômetros pela BR-381, quando abandonou o veículo sobre a faixa da esquerda, e tentou fugir a pé, atravessando entre os veículos que passavam no sentido contrário da rodovia. O rapaz ainda tentou se esconder em um barranco e no mato na marginal da via, área que pertence à Refinaria Gabriel Passos – REGAP.

O homem foi preso pela PRF. No caminhão, foram encontradas aproximadamente 300 caixas no baú com cerca de 150 mil maços de cigarros, da marca San Marino, de origem Paraguaia.





A carga foi entregue à Receita Federal em Betim, enquanto o preso foi encaminhado à Polícia Federal para as providências cabíveis.