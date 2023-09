Vídeo: mulher incendeia carro de marido porque ele foi ao bar após briga

432

Um vídeo que mostra o momento em que uma mulher, de 37 anos, ateou fogo no carro do marido viralizou na internet. O caso aconteceu no domingo (3/9), no município de Presidente Olegário, no Triângulo Mineiro.

Nas imagens, é possível ver a mulher se aproximando do veículo com um isqueiro em mãos. Ela abre a porta do carro e coloca fogo em seu interior. Depois, se afasta e sai do local.

Uma vizinha aparece posteriormente e vê as chamas tomarem conta do veículo. Ela pega o celular e filma o carro ser consumido pelo fogo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher aproveitou o momento em que o marido saiu de casa e incendiou o automóvel.

A Polícia informou que ela “será ouvida em momento oportuno de acordo com o processo penal”. O caso segue em investigações e a busca pela mulher continua.

Mulher aproveitou o momento em que o marido saiu de casa e incendiou o veículo (foto: Reprodução/Youtube)