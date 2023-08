Mulher morre carbonizada depois de passar mal ao tentar apagar incêndio

Mulher foi encontrada morta na zona rural de Caraí (foto: Prefeitura de Caraí)

Uma mulher, de 48 anos, morreu carbonizada na zona rural de Caraí, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com uma amiga e as duas atearam fogo em um pasto, na tarde dessa quarta-feira (23/8).