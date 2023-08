Casal suspeito de furto milionário em casa de idosa é preso

432

Parte das joias furtadas da casa da idosa foram recuperadas (foto: PCMG/Divulgação) Um casal, de 35 e 42 anos, foi preso numa residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quinta-feira (24/8) pela Polícia Civil (PC) da cidade.





Parte das Parte das joias furtadas, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão , 40 mil euros, 30 mil dólares e 100 mil reais, supostamente furtados pelo casal em julho do ano passado em residência de idosa, de 77 anos, foram apreendidos com os suspeitos. Uma camionete S10 e um caminhão reboque, também apreendidos, teriam sido adquiridos com dinheiro do crime.









O inquérito policial do caso ainda não foi finalizado.





A casa da idosa onde foram furtadas as joias, segundo a PCMG, está localizada em condomínio fechado de Uberaba.





Em 13 de julho, o neto da idosa procurou a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para registrar o furto dos objetos.





Segundo nota da PCMG, divulgada na época, a idosa relatou que o último contato com seus pertences foi no mês de janeiro deste ano.





Consta no registo policial que a fechadura da porta do cômodo onde as joias estavam guardadas não foi danificada, bem como não houve nenhum dano, arrombamento ou violação de obstáculos durante o suposto furto.