Jovens envolvidos com tráfico de drogas são presos em Minas

Material apreendido foi recolhido pela PM (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Quatro homens, com idades entre 21 e 25 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram presos na noite dessa sexta-feira (8/9) no Bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.