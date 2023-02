Advogado é morto a tiros por policial da reserva em Ipatinga; veja o vídeo

O homem levou três tiros e morreu na rua Belo Horizonte, no Centro de Ipatinga (foto: Reprodução/WhatsApp)





Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 38 anos, foi morto a tiros por um policial militar da reserva na manhã de hoje (15/2), no centro de Ipatinga.











Câmeras de segurança mostram a vítima andando pela rua Belo Horizonte. Ao avistar o autor do crime, ele para e corre. O advogado chegou a perder os sapatos ao pular da calçada para o asfalto. Sem equilíbrio, acabou levando três tiros.









Leia: Homem preso sob suspeita de estuprar jovem dentro de ônibus As pessoas que transitavam ao redor também começaram a correr e o SAMU foi acionado. Porém, Anderson já se encontrava sem vida na chegada da equipe de atendimento.





O autor, de 66 anos, foi preso na avenida João Valentim Pascoal, próximo ao banco Itaú. Ele confessou o crime e entregou a arma usada no homicídio.

"Ele estava caminhando pela via em direção ao Fórum e foi abordado. O senhor é já de mais idade e não apresentou nenhuma resistência quando recebeu voz de prisão", contou o sargento da Polícia Militar, Ramon Pires.





A motivação do crime, segundo o relato do autor à polícia, é por motivos familiares. A vítima seria casada com a filha do idoso e teria agredido, perseguido e ameaçado a esposa.





A PM informou que está verificando com a repartição competente se o autor possuía a Autorização de Porte de Arma de Fogo para Inativos.





O policial militar da reserva reside em Joinville/SC e estava em Ipatinga desde novembro do ano passado.

Nota da OAB

Por meio de nota, a OAB Ipatinga lamentou a morte de Anderson Clayton Nunes e informou que acompanha o início das investigações para apurar se a motivação do crime está ligada ao exercício profissional do advogado.





"A 72ª Subseção da OAB/MG encaminha as condolências institucionais e se solidariza com a família e os amigos enlutados", finaliza a nota.