Mulher faz 'quebra-quebra' em Unidade de Saúde de Juiz de Fora

Pronto Atendimento Infantil está com atendimento suspenso por causa da quebra de equipamentos ocorrida na manhã desta segunda-feira (foto: Prefeitura de Juiz de Fora)

Uma mulher ainda não identificada provocou um “quebra-quebra” no Pronto Atendimento Infantil (PAI), localizado no Centro de Juiz de Fora, região da Zona da Mata, na manhã desta segunda-feira (3/4).

Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, a mulher chegou completamente descontrolada na unidade, reclamando da falta de qualidade no atendimento. Com um pedaço de madeira na mão, destruiu equipamentos, como computadores e monitores e ainda danificou um carro que estava estacionado à frente do PAI.

Por se tratar de um equipamento público, os funcionários da unidade acionaram a Guarda Municipal. Enquanto os agentes iam em direção ao PAI, a mulher fugiu. Ela ainda não foi localizada.

Atendimento suspenso

O Pronto Atendimento Infantil é um dos principais locais de atendimento para as crianças de Juiz de Fora que necessitam de um médico. Por causa dos objetos destruídos, a unidade teve que ser fechada temporariamente.

“Diante do ato de vandalismo praticado na manhã desta segunda-feira contra o PAI e os veículos dos servidores, o atendimento precisou ser momentaneamente interrompido para apurar os danos causados à unidade”, informou a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio de nota oficial.

Com o PAI fechado, a prefeitura orientou que os pais busquem atendimento para os filhos no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), que fica localizado na Rua São Sebastião, 772/776, no Centro da cidade. O horário de funcionamento é das 8h às 20h.