Acidente envolvendo três veículos mata homem no Sul de Minas

432

O acidente aconteceu na BR-265, próximo ao Km 404, entre as cidades de Coqueiral e Santana da Vargem, no Sul de Minas (foto: CBMMG/Divulgação )

Um acidente envolvendo três veículos e seis pessoas deixou um homem, de 40 anos, morto na BR-265, próximo ao Km 404, entre as cidades de Coqueiral e Santana da Vargem, no Sul de Minas. A batida aconteceu na noite de domingo (13/8).





De acordo com testemunhas, um dos veículos perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo os outros veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Boa Esperança, as vítimas foram levadas para as cidades de Três Pontas e Nepomuceno.





Equipes da Polícia Militar e do Samu também foram acionadas. Após a perícia da Polícia Civil liberar o corpo do homem, os militares fizeram seu desencarceramento. Em seguida, os outros veículos foram removidos e a lista foi limpa e liberada.