Influenciadores se envolvem em acidente de carro no Anel Rodoviário

Três influenciadores de Belo Horizonte se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira (10/8), no Anel Rodoviário, altura do bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Acidente com influenciadores no Anel Rodoviário (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Lucas Duarte, conhecido como “Vulgo Farol”, que acumula mais de 200 mil seguidores nas redes, tranquilizou os fãs e mostrou como ficou o carro. Segundo ele, o motorista de uma Fiat Fiorino invadiu a contramão e bateu de frente com o carro que ele estava com outros dois amigos influenciadores.

“Não tivemos um arranhão. Todos de cinto de segurança, graças a Deus. Olha a situação do carro e não tivemos nada”.

Izaaque Miller, conhecido como Sasp, também usou as redes para tranquilizar os fãs. Segundo o influenciador, ele estava a caminho de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, para fazer a entrega de uma moto quando aconteceu o acidente. Apesar do susto, ninguém se machucou.

“Cara subindo na contramão bateu de frente comigo. Uma carreta veio atrás e acertou minha carretinha com as motos”.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e acompanha a ocorrência.