Assalto à mercearia assusta clientes na Região Oeste de BH

432

Polícia Militar teve acesso às câmeras de segurança da loja, que flagraram ação dos suspeitos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um assalto à mão armada deixou a dona e clientes de uma mercearia do bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte, assustados na noite dessa quarta-feira (10/8).

A dona da loja contou à Polícia Militar que estava no balcão com a mãe quando foi surpreendida por quatro homens em duas motos. Dois deles entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto a dois clientes que estavam sentados.

Uma das vítimas contou aos militares que não percebeu a chegada dos suspeitos e só entendeu que se tratava de um assalto quando um dos homens se aproximou com a mão por baixo da blusa, informando que estava armado.

As vítimas ainda relataram que foram colocadas atrás do balcão durante a ação dos suspeitos.

Ao menos R$ 600, três celulares, um carro Chevrolet Onix e 15 maços de cigarro foram levados.

Câmeras de segurança flagraram o assalto e as imagens foram entregues para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. Ninguém foi preso.