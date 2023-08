BH e 28 cidades recebem 2ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas

432

O lançamento desta temporada aconteceu nesta quarta-feira (9/8) no Museu Mineiro, trazendo um sarau, cordeis e poemas (foto: JairAmaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte e mais 28 cidades mineiras vão participar do projeto Noite Mineira de Museus e Bibliotecas a partir desta quinta-feira (10/8), na segunda edição da iniciativa. A proposta é unir “a música, o teatro e a literatura, em transversalidade” em espaços culturais do estado, como diz o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.









O lançamento desta temporada aconteceu nesta quarta-feira (9/8) no Museu Mineiro, trazendo um sarau com a participação de Márcia Clementino Nunes, que é coautora do livro “História da Arte da Cozinha Mineira por Dona Lucinha” e filha da empresária, professora, cozinheira e também escritora Dona Lucinha (1932-2019). Além dela, o cordelista Paulinho Ferreira e a declamadora de poemas Leane Freire também marcaram presença.





A ação é uma iniciativa do Governo de Minas, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS).





Destaques da programação

Entre as atividades oferecidas pela Noite Mineira de Museus e Bibliotecas estão exposições, saraus literários, clubes de leitura, encontros com escritores/as, oficinas de arte, exibições de vídeos, instalações culturais, performances artísticas, shows, apresentações de dança, espetáculos teatrais, realização de empréstimo de livros e mais.





Em BH, A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, por exemplo, vai trazer, a partir das 18 horas, um bate-papo centrado no universo dos quadrinhos, no Anexo Professor Francisco Iglésias. No mesmo local, os amantes do sucesso da HBO, Game of Thrones, poderão realizar uma montagem coletiva de quebra-cabeça tridimensional do mapa de Westeros.





Já no interior, em Cordisburgo, cidade de Guimarães Rosa, o Museu Casa com o nome do autor sediará uma oficina de isogravura, técnica de impressão em papel. A abordagem das imagens será o Patrimônio Cultural de Cordisburgo. Em Ouro Preto, no Museu Casa Guignard, a oficina Guignard e Poesia vai trazer uma analogia da relação do professor e pintor brasileiro com sua cidade amor-inspiração.





Confira a programação completa no Guia de Programação