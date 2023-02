Biblioteca Pública de BH faz programação especial de aniversário; confira

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte comemora 32 anos no sábado (4) (foto: PBH / Divulgação) Narração de histórias, lançamento de livros e oficina de formação. O aniversário de 32 anos da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte está recheado com uma programação especial. O evento acontece no próximo sábado (4/2), a partir das 10h, no prédio da Rua Guaicurus, 50, no Centro.





Normalmente, aos sábados a biblioteca desenvolve atividades de leitura e escrita, voltadas para as crianças, incluindo bebês e suas famílias. Desta vez, a manhã comemorativa vai começar com a Cia Pé-de-moleque, seguida do lançamento do livro “Quero te contar uma coisa… “, de Rosi Amaral. Além disso, o espaço vai receber a exposição “Traçado na Memória”.









"A BPIJ-BH integra a Rede de Bibliotecas mantida pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. São 22 bibliotecas que atuam de forma integrada, com unidades em todas as regionais da cidade", comemora.

Atendimento

Em março de 2022, a biblioteca retomou o atendimento presencial realizando 215 atividades entre exposições, saraus, lançamento de livros, oficinas literárias e palestras, alcançando cerca de 3 mil pessoas.

A coordenadora da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, Daniela Figueiredo, destaca que a biblioteca buscou ao longo da sua história qualificar o acervo direcionado a crianças, adolescentes e jovens, acompanhando a evolução do mercado editorial. “Um dos desafios que temos priorizado para 2023 é fortalecer a programação da biblioteca tendo como norte a cultura inclusiva, de modo a garantir a acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência ".

Confira a programação do aniversário da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH:

10h às 11h - “Manhã Encantada Comemorativa”, com Cia Pé-de-moleque

11h15 às 12h - Lançamento do livro “Quero te contar uma coisa…” de Rosi Amaral

12h às 14h - Horário de almoço

14h às 16h - “Minha história conta a nossa: como lemos em Belo Horizonte”, com Cleide Fernandes e Fabíola Farias