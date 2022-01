Motorista que passava pela BR-040, em Nova Lima: 'Água veio igual uma onda'

ACIDENTE COM BARRAGEM

Vídeo mostra momento que carro é arrastado, na BR-040, pela lama da barragem que transbordou, em Nova Lima, na manhã deste sábado pic.twitter.com/jEhVWPgbna %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022



Os motoristas que passavam pela BR 040 na manhã deste sábado (8/1) tomaram um susto ao se deparar com um rio de lama passando pela via, em Nova Lima. A lama desceu de um Os motoristas que passavam pela BR 040 na manhã deste sábado (8/1) tomaram um susto ao se deparar com um rio de lama passando pela via, em Nova Lima. A lama desceu de um dique, usado para conter a água da chuva, que transbordou na Mina de Pau Branco, da Vallourec.





Bruno Anderson, de 34 anos, caminhoneiro que estava passando pela BR 040 no momento que a água do dique passou pela via (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Um vídeo gravado por ocupantes de um carro que estava a poucos metros do local onde a pista foi atingida mostra vários carros voltando de ré ou na contramão, em desespero para fugir da lama. Um vídeo gravado por ocupantes de um carro que estava a poucos metros do local onde a pista foi atingida mostra vários carros voltando de ré ou na contramão, em desespero para fugir da lama.

Vídeo mostra carros fugindo da lama do dique que transbordou em Nova Lima pic.twitter.com/iRsolqJRxU — Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022





O trânsito nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, está totalmente interditado , na altura do Km 562. É preciso usar desvios para seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal está no local para avaliar a situação da via.

Em nota, a Vallourec, empresa responsável pela estrutura, confirmou que a situação se trata do transbordamento do dique. "A Vallourec informa que houve transbordamento de um dique localizado na Mina de Pau Branco, em Nova Lima. Não se trata de rompimento de barragem. Equipes estão atuando no local e, em breve, mais informações serão repassadas", comunicaram.